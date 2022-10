Europa mergulha num mar vermelho. Petróleo avança e euro cede face ao dólar

06.10.2022

Europa pintada de vermelho. Todas as principais praças fecham com quedas

As ações europeias terminaram a sessão em terreno negativo, ainda que tenham arrancado o mês de outubro com a melhor sequência de três dias de ganhos desde 2020. Os investidores mantêm-se pessimistas com a postura agressiva dos bancos centrais.



O Stoxx 600 deslizou 0,69% para 396,35 pontos. Entre os 20 setores que compõe o índice de referência europeu, as utilities (luz, água e gás) foram as que mais perderam, seguidas dos recursos naturais e do setor dos seguros.



As restantes praças europeias mergulharam todas num mar vermelho, com Itália na frente: Milão perdeu 1,03%. Já Madrid recuou 0,91%, Frankfurt deslizou 0,37% e Paris desvalorizou 0,82%. Londres escorregou 0,78% e Amesterdão caiu 0,46%.



A Shell caíu 2,62%, depois de a empresa ter alertado para um impacto adverso nas suas contas, no período entre julho e setembro, devido à queda das margens de refinação e à menor atividade no negócio de intermediação de gás natural.



Já as tecnológicas e setor automóvel lideraram os ganhos, com a Porsche AG a tornar-se o fabricante automóvel europeu mais valioso, uma semana depois de a empresa ter entrado em bolsa.