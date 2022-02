Europa abre no verde. Juros voltam a agravar de forma expressiva

Negociações com o Irão levantam ânimo sobre o petróleo





Em Cushing, o maior local de inventários de petróleo nos EUA, terá visto os números recuar para 2,8 milhões de barris.



Nesta altura, o West Texas Intermediate desliza 0,04% para 89,61 dólares, enquanto o brent do Mar do Norte, que serve de referência a Portugal, está a recuar 0,11% para 91,44 dólares.

.

Apesar da má notícia, os investidores sentiram-se entusiasmados por segurar "o ouro negro", já que esta semana acontecem em Viena as negociações com o Irão. Caso os diplomatas alcancem uma solução sobre o acordo nuclear, está também aberta a porta para outras decisões de outra natureza, que podem reforçar a oferta da OPEP.



Juros voltam a agravar de forma expressiva na zona euro





As bunds germânicas a dez anos, que servem de referência ao bloco europeu, estão a agravar 2,7 pontos base para 0,236%. Os juros das obrigações alemãs estão em terreno positivo desde o final de janeiro.



Os juros das obrigações italianas, também a dez anos, estão a registar a maior subida entre os juros das principais dívidas europeias: avançam 5,4 pontos base para 1,802%.



Na Península Ibérica, os juros da dívida de Espanha estão a subir 3, 5 pontos base para uma taxa de 1,095%.



Em Portugal, os juros da dívida a dez anos voltam a subir acima de 1%, seguindo a tendência dos últimos dias, já que no início da semana regressaram a valores acima de 1%, algo que não acontecia desde abril de 2020. Esta quinta-feira, os juros de Portugal avançam 3,2 pontos base para uma taxa de 1,036%.



Ouro, dólar e euro permanecem estáveis antes da divulgação dos números da inflação nos EUA





O metal amarelo segue a valorizar 0,1% para 1.834,66 dólares a onça, depois de ter subido 1,6% no conjunto das últimas quatro sessões.



O ouro foi impulsionado nos últimos dias, à medida que os investidores procuram ativos-refúgio perante a inflação e as tensões geopolíticas entre Ucrânia e a Rússia. Mas a tendência poderá voltar a inverter, dependendo da evolução dos preços.



"Espera-se que uma leitura robusta da inflação eleve o valor do ouro como um refúgio para a inflação, ainda que os consequentes aumentos das taxas de juros da dívida soberana aumentem o custo de oportunidade de investir nas onças", explicou Avtar Sandu, analista de "commodities" da Phillip Nova Pte, em entrevista à Bloomberg TV.



A presidente da divisão de Cleveland da Reserva Federal norte-americana, Loretta Mester, assim como o homólogo de Atlanta, Raphael Bostic, avançaram que todas as opções estão em cima da mesa apontando para um primeiro aumento da taxa de juros já em março. Mester, no entanto, afasta uma subida de 50 pontos base, como previsto pelos analistas de algumas das principais casas de investimento de Wall Street.



Europa aponta para arranque de sessão no verde