Petróleo ganha com recuperação na China a animar sentimento

07h52

Europa aponta para arranque na linha d'água e Ásia fecha mista em dia de Nvidia e atas da Fed

As bolsas europeias apontam para um início de sessão na linha d'água, num dia em que os investidores aguardam pela divulgação de contas da Nvidia e das atas da última reunião da Reserva Federal (Fed) norte-americana.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 registam ganhos muito ligeiros.



Na Ásia, a negociação encerrou mista, com os índices chineses a registarem o melhor desempenho. As bolsas na China foram impulsionadas por medidas para recuperar a confiança dos consumidores, tendo escapado à pressão do setor tecnológico.



O banco central da China anunciou ontem um redução de 0,25 pontos percentuais na taxa de juro para empréstimos a cinco ano ou mais, que é referência para o crédito à habitação. Isto coloca a taxa em 3,95%. A descida, a maior desde sempre, superou as expectativas dos analistas, que apontavam que esta caísse para os 4,05%, o que implicava um corte de 0,15 pontos percentuais.



Pela China, o Hang Seng, em Hong Kong, subiu 1,9% e o Shanghai Composite valorizou 0,9%. No Japão, o Topix deslizou 0,19% e o Nikkei perdeu 0,26%, enquanto na Coreia do Sul, o Kospi recuou 0,17%.



O foco dos investidores está hoje na divulgação de contas da Nvidia. Existe uma grande expectativa para perceber se a fabricante de semicondutores, que no ano passado brilhou à boleia da inteligência artificial (IA), irá continuar a surpreender.



Também as atas da reunião de janeiro da Fed são muito aguardadas, numa altura em que o mercado procura pistas mais concretas sobre a evolução dos juros. A grande questão é quando começará o banco central a aliviar a política monetária.