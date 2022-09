Petróleo e gás desvalorizam. Ouro em mínimos de seis semanas

08h15

Petróleo arranca novo mês a perder. Gás desvaloriza

O petróleo segue a desvalorizar neste primeiro dia de setembro, numa altura em as preocupações quanto à procura por esta matéria-prima se agravam. O confinamento que arranca esta quinta-feira em Chengdu, uma das maiores cidades chinesas, também colocou os investidores sob alerta, uma vez que a China é o maior importador de "ouro negro" do mundo.



O West Texas Intermediate (WTI), referência para os EUA, cede 0,93% para 88,72 dólares por barril, depois de ter fechado o terceiro mês consecutivo de perdas, tratando-se da mais longa série de quedas em mais de dois anos. Já o Brent do Mar do Norte – negociado em Londres e referência para a Europa – desce 2,84%, estando a negociar nos 96,49 dólares por barril.



O petróleo afundou mais de 20% nos últimos três meses, o que apagou todos os ganhos registados desde a invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro. Isto levou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a anunciar uma possível redução do fornecimento desta matéria-prima para estabilizar o mercado.



"O mercado estará atento à reunião da OPEP na segunda-feira", disse Vishnu Varathan, chefe de estratégia no Mizuho Bank.



No mercado do gás, a matéria-prima negociada em Amesterdão (TTF) - "benchmark" para o mercado europeu – perde 4,12% para 230 euros por megawatt-hora. Numa altura em que continuam as incertezas quanto à dimensão da crise energética na Europa, a Alemanha anunciou que as reservas de gás atingiram 85% da capacidade total, indicando estar melhor preparada do que o previsto em caso de mais cortes no fornecimento desta matéria-prima por parte da Rússia.