Europa no verde, mesmo com pressão de juros elevados durante mais tempo

09h10

Petróleo perde com aumento de inventários nos EUA. Gás avança com UE a discutir prolongamento das medidas de emergência

O petróleo está a desvalorizar substancialmente com os investidores a avaliarem o aumento dos inventários de crude nos Estados Unidos em 10,5 milhões de barris na semana passada,influenciado também pelos ganhos do dólar, com a possibilidade de um aperto contínuo da política monetária por parte da Reserva Federal norte-americana.



Assim, o West Texas Intermediate (WTI) perde 1,77% para 77,66 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte recua 1,65% para 84,17 dólares por barril.



Esta matéria-prima tem estado sob pressão numa altura em que os Estados Unidos se preparam para colocar 26 milhões de barris da sua reserva estratégica no mercado, o que poderá colocar os preços do petróleo em baixa.



No mercado do gás, os futuros estão a subir ligeiramente, numa altura em que a Comissão Europeia começa a consultar com os Estados-membros sobre um prolongamento das medidas de emergência para reduzir a procura de gás, que entraram em vigor no ano passado.



A matéria-prima negociada em Amesterdão (TTF) – que serve de referência para o mercado europeu – soma 2,74% para 54,155 euros.