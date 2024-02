07h43

Europa aponta para ganhos. Ásia fecha mista com mercado à espera de Pequim

As bolsas europeias apontam para um início de sessão em terreno positivo, prolongando o entusiasmo com as contas da BP.



A petrolífera encerrou a negociação de terça-feira em máximos do final de novembro, depois de ter revelado lucros de 15,2 mil milhões de dólares em 2023.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,1%.



Na Ásia, a sessão terminou mista, numa altura em que os investidores esperam para ver se a China irá tomar mais medidas para impulsionar os mercados financeiros e digerem declarações de membros da Reserva Federal (Fed) norte-americana.



Pela China, o Hang Seng, em Hong Kong, caiu 0,33% e o Shanghai Composite valorizou 1,44%. No Japão, o Topix ganhou 0,42% e o Nikkei cedeu 0,11%, numa altura em que os investidores digerem os dados da Toyota e da Mitsubishi. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 1,3%.



As expectativas de medidas para o mercado chinês estão a sustentar os ganhos na Ásia e o recuo das expectativas quanto aos cortes de juros da Fed parecem ter sido incorporadas. Contudo, o efeito pode ser temporário uma vez que tudo isto são medidas temporárias e não resolvem os problemas estruturais que a China está a enfrentar, desde a crise imobiliária à falta de produtividade", afirmou Charu Chanana, analista na Saxo Capital Markets, em declarações à Bloomberg.