Petróleo valoriza com Médio Oriente novamente em foco. Ouro ganha com dólar mais fraco

07h55

Europa aponta para ganhos. Bolsa chinesas encerram no verde em dia misto na Ásia

As bolsas europeias apontam para um arranque em terreno positivo, dando continuidade aos ganhos conseguidos na segunda-feira.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,1%.



As ações mostram alguma recuperação numa semana que será marcada por mais uma reunião de política monetária do Banco Central Europeu e pela demonstração de contas de grandes empresas nos Estados Unidos, que podem influenciar o sentimento. É o caso da Netflix, que mostra hoje os resultados do último trimestre.



Na Ásia, a negociação encerrou mista, com os índices chineses a comandarem as subidas. As bolsas foram impulsionadas pela perspetiva de novas medidas da parte de Pequim para dar força à economia. Além disso, as tecnológicas de jogos online também valorizaram após o regulador ter removido do site oficial as restrições aos videojogos propostas no mês passado.



A remoção foi descrita pelos analistas como pouco usual, com vários a admitirem que pode estar em causa uma revisão das medidas.



Na China, o Hang Seng, em Hong Kong, subiu 2,79%, impulsionado por um bom desempenho da Tencent, que somou 3,81%, e o Shanghai Composite valorizou 0,53%.



No Japão, o Topix recuou 0,11% e o Nikkei deslizou 0,08%, depois de o Banco do Japão ter decidido manter os juros inalterados em terreno negativo. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,58%.