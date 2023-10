De Lisboa a Amesterdão todas ganham mais de 1%. Juros agravam-se na Zona Euro

09h16

Euro na linha de água face ao dólar

O euro negoceia na linha de água (0,06%) para 1,0561 dólares. Esta terça-feira, o governador do banco central francês, François Villeroy de Galhau, assegurou, citado pela Bloomberg, que o BCE vai estar vigilante ao desempenho dos preços do petróleo no mercado internacional, mas recusou a ideia de alterar o "guidance" da inflação.





"Prevemos que a inflação vai chegar até [à meta dos] 2% até 2025 e hoje não vemos razão para mudar" esta perspetiva, defendeu o membro do conselho do BCE.





O índice do dólar da Bloomberg – que mede a força da nota verde contra um cabaz de outras divisas – ganha 0,1% para 106,11 pontos, invertendo a tendência no início do dia, com os investidores de olhos postos no desenrolar do conflito entre Israel e a Palestina.