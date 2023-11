07h56

Petróleo ganha mais de 1% impulsionado pelas palavras de Powell

O petróleo soma mais de 1%, tanto em Londres como em Nova Iorque, motivado pela expectativa de que o ciclo de subida de juros diretores nos EUA pode estar a chegar ao fim, o que poderá impulsionar a procura pelo crude.





O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, disse não estar certo que o pico das taxas de juro tenha sido atingido. Mas a leitura que o mercado foi de que o ciclo terá chegado ao fim.





O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – soma 1,16% para 81,37 dólares por barril.





Por sua vez, o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – ganha 1,11% para 85,57 dólares por barril.





Os investidores mantêm-se ainda atentos ao desenrolar do conflito no Médio Oriente. Alguns refugiados foram autorizados a sair da Faixa de Gaza e fugir para o Egipto. O acordo foi mediado pelo Qatar.





Por outro lado, o presidente dos EUA, Joe Biden, apelou a um cessar-fogo temporário que permitisse a saída de pessoas da Faixa de Gaza, mas não apelou a um cessar-fogo total.