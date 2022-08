Europa valoriza no último dia da semana. Petróleo em alta. Juros agravam-se

07h42

Europa aponta para o verde. Ásia sorri no último dia da semana

A Europa aponta para um arranque com ligeiros ganhos, estando os futuros do Euro Stoxx a subir 0,5%. O discurso mais aguardado da semana acontece esta sexta-feira, em Wyoming: o do presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell.



Já na Ásia, o cenário foi risonho, com as principais bolsas a encerrarem a negociação desta sexta-feira com ligeiros ganhos, numa altura que o dólar ganhou força.



Pela China, o Shangai Composite subiu 0,05%, enquanto no Japão, o "benchmark" do país Nikkei avançou 0,56%. Em Hong Kong, o Hang Seng valorizou 0,69% e, na Coreia do Sul, o Kospi cresceu 0,13%. A impulsionar os índices da China estiveram as tecnológicas, que parecem estar a beneficiar das conversações entre Pequim e Washington para evitar a saída de gigantes chinesas dos Estados Unidos.