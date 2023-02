há 58 min. 09h38

Europa começa semana mista. Euro Stoxx 50 perto de máximos de 2007

A Europa arrancou esta semana mista, com os investidores a serem animados pelos resultados acima do esperado, durante a "earnings season".





Porém, mantém-se a preocupação em torno da manutenção e reforço das políticas monetárias restritivas dos bancos centrais.





Assim, o Stoxx 600 – "benchmark" para a Europa – ganha 0,18% para 465,15 pontos. Entre os 20 setores que compõe o índice de referência europeu, mineração e seguros comandam os ganhos.





Nas restantes principais praças europeias, Madrid recua ligeiramente (0,02%), Paris subtrai 0,19% e Amesterdão perde 0,17%.





Já Frankfurt cresce 0,10%, Londres avança 0,09%, Milão arrecada 0,19% e Lisboa valoriza 0,16%.





Os resultados resilientes das empresas do bloco no quarto trimestre ajudaram a manter as ações europeias em alta no arranque do ano.



Estes números por sua vez foram impulsionados em parte pela queda dos preços na energia, à medida que o gás negociado em Amesterdão foi caindo a pique.





Assim, o britânico FTSE 100 superou pela primeira vez a semana passada a fasquia dos 8 mil pontos, enquanto o CAC 40 está à beira de um recorde.





Por sua vez, o Euro Stoxx 50, que agrega as 50 maiores cotadas do velho continente - está perto de máximos de 2007, ainda antes da crise financeira, com as ações dos bancos – impulsionadas pelas subidas dos juros diretores na Zona Euro – a darem força ao índice.





Durante a sessão, os investidores vão estar atentos aos títulos do B&S group que afundam 10,82%, depois de o seu CEO e fundador ter renunciado ao cargo de liderança por questões ligadas a conflitos de interesse.





Já a Faurecia sobe 4,31% impulsionada pelos resultados do ano passado. Também o grupo Dustin valoriza 4,64% motivado pelo "guidance" para os próximos três anos.