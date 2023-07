há 54 min. 08h00

Desafios na procura penalizam petróleo. Gás valoriza

O petróleo está a desvalorizar, numa altura em que os investidores estão focados nos desafios em torno da procura pela matéria-prima.



O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – cede 0,37% para 70,38 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte – negociado em Londres e referência para as importações europeias – perde 0,33% para 75,16 dólares por barril.



Tanto o WTI como o Brent fecharam o segundo trimestre do ano com perdas, tendo o petróleo negociado em Nova Iorque desvalorizado 7,81% e o negociado em Londres 6,81%.



O "ouro negro" tem sido penalizado por uma recuperação menos robusta do que o antecipado na China e os receios de uma recessão nos Estados Unidos. Além disso, as exportações de petróleo por parte da Rússia e do Irão também tem permitido uma oferta ampla no mercado.



No mercado do gás natural, os preços estão a subir. O gás negociado em Amesterdão, o TTF, sobe 5,1% para 39,005 euros por megawatt-hora.