Europa pinta-se de verde com tecnológicas a darem impulso

07h48

Europa aponta para o verde em dia de dados económicos. Ásia encerra negativa

Os principais índices europeus estão a apontar para um arranque de negociação com ganhos, com a turbulência na banca a acalmar e o foco a retornar à política monetária levada a cabo pelos bancos centrais.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,6%, também impulsionados por avanços registados durante a sessão em Wall Street.



Os investidores vão estar esta quinta-feira atentos à divulgação do boletim económico do Banco Central Europeu, bem como dos números finais da confiança dos consumidores da Zona Euro. Já em Espanha e na Alemanha é divulgada a inflação.



Apesar do verde nos Estados Unidos, a sessão asiática terminou em terreno negativo, com os investidores da região a reavaliarem portefólios antes do final do trimestre e a avaliarem, igualmente, o anúncio da Alibaba de separar a empresa em seis.



O índice agregador da região, MSCI Asia Pacific, recuou 0,5%, com o setor financeiro e a indústria a pesarem na negociação. No Japão, as quedas rondaram cerca de 1% com vários títulos a negociarem em ex-dividendo.



Já na China, as tecnológicas registaram melhores desempenhos que os seus pares, não chegando, no entanto, para um fim de dia no verde, com os investidores mais positivos sobre as perspetivas para o setor.



"O anúncio da Alibaba deu força e esperança ao otimismo no sector tecnológico", explicou o analista Vishnu Varathan do Mizuho Bank à Bloomberg, acrescentando que "este é o tipo de ação que leva os investidores ao risco, numa altura em que os receios sobre a banca estão mais calmos por agora".



Pela China, Xangai recuou 0,4% e, em Hong Kong, o tecnológico Hang Seng cedeu 0,4%. No Japão, o Nikkei desvalorizou 0,7% e o Topix desceu 0,9%. Na Coreia do Sul, o Kospi somou 0,4%.