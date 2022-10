Europa arranca no vermelho. Euro cai mas mantém paridade com dólar

08h01

Petróleo oscila entre ganhos e perdas ao sabor do vento do dólar

O petróleo oscilou nas últimas horas entre ganhos e perdas influenciado pela subida e descida do dólar, e enquanto os investidores digerem os dados de exportação de crude nos EUA .

O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque - desvaloriza 0,14% para 87,79 dólares por barril. Já o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – desliza 0,15% para 95,55 dólares por barril.

Os EUA exportaram um total de 11,4 milhões de barris a semana passada, segundo os dados da administração norte-americana. Quanto ao efeito da nota verde, depois de o indicador da força do dólar ter registado uma queda impulsionando uma subida do ouro negro, segue a negociar no verde atirando assim o petróleo para terreno negativo.

"A fraqueza recente do dólar trouxe ventos favoráveis ao mercado do petróleo. As exportações recorde e a queda dos stocks de gasolina apenas deu um impulso adicional", explicou Warren Patterson em declarações à Bloomberg.



Quanto ao futuro, "tudo depende como evolui o futuro do quadro macroeconómico, mas os fundamentos do petróleo parecem cada vez mais construtivos nos próximos meses, o que sugere preços mais altos", acrescenta o responsável pelo departamento de estratégia para as "commodities" do ING Groep.





Já o gás negociado em Amesterdão (TTF) – referência para o mercado europeu – cai 1,5% par 103 euros por megawatt-hora com as previsões meteorológicas a apontarem para a continuação de um clima ameno na próxima semana. Os preços do gás caíram face ao pico de agosto, mas continuam três vezes acima da média dos últimos cinco anos.

"Estamos a viver temperaturas mais parecidas com o final do verão do que com o outono. É pouco provável que a Europa registe longos períodos de frio em novembro", antecipa Giacomo Masato, analista-chefe e meteorologista da Illumia, citado pela Bloomberg.