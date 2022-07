BCE dá gás ao euro. Europa no vermelho. EDF em máximos

09h38

Europa no vermelho. EDF ganha mais de 15% e regista máximos de 6 meses

As principais praças da Europa ocidental anularam ganhos de dois dias e abriram a negociação em terreno negativo, numa altura em que se adensa uma crise energética que poderá deixar os países da região à beira de uma recessão económica.



O índice de referência europeu, Stoxx 600, perde 0,57% para 415,23 pontos, com apenas dois setores em terreno positivo - as "utilities" (água, luz, gás) e a banca. A registar as maiores quedas está a tecnologia e as matérias primas que caem perto de 2%.



Nos principais movimentos de mercado está a Electricité de France (EDF), depois do governo francês ter avançado com uma oferta de cerca de 9,7 mil milhões de euros para nacionalizar totalmente a empresa, numa tentativa de resolver os problemas de liquidez da energética. A EDF ganha assim 15,26%, o valor mais alto em mais de seis meses.



"A crise energética é muito, muito séria e afeta os mercados europeus mais do que qualquer um", explica Marija Veitame, analista da State Street Global Markets à Bloomberg. "Custos energéticos elevados acrescentam custos a um cenário desafiante da economia europeia. Não recomendamos a compra de ações europeias", adiantou.



Entre os principais índices do Velho Continente, o alemão Dax cede 0,86%, o francês CAC-40 perde 0,71%, o britânico FTSE 100 cai 0,32% e em Amesterdão, o AEX regista uma queda de 0,80%. Ao passo que o espanhol IBEX 35 ganha 0,44% e o PSI cresce 0,07%.