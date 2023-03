Europa aponta para arranque com ligeiros ganhos. Ásia fecha com perdas

há 1 min. 08h05

Preço do petróleo recua. Temperaturas mais altas penalizam gás

O petróleo segue a negociar com perdas, num dia em que os investidores aguardam pelos dados da inflação de fevereiro nos Estados Unidos. A expectativa é de que o indicador ofereça pistas sobre qual o caminho a seguir em termos de política monetária, apesar de as apostas de que a Fed irá manter as taxas inalteradas na próxima semana estejam a ganhar força, uma vez que o colapso do Silicon Valley Bank continua a penalizar os mercados.



O West Texas Intermediate, referência para os Estados Unidos, cede 1,12% para 73,96 dólares por barril e o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias perde 0,99% para 79,97 dólares por barril.



"O petróleo tem sido incapaz de escapar às consequências do colapso do SVB. Há ainda muita margem para volatilidade a curto prazo com os dados da inflação", disse Warren Patterson, do ING Groep.



No mercado do gás natural, os preços dos contratos negociados a um mês seguem a cair, pressionados pela previsão de que as temperaturas vão manter-se mais quentes do que o habitual nos próximos dias.



O gás negociado em Amesterdão (TTF) – referência para o mercado europeu – cede 3,8%, para 47,70 euros por megawatt-hora.