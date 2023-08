Europa vermelha com receio da Fed. Ouro valoriza. Euro mais forte

há 2 min. 09h40

Europa no vermelho. Só setor das telecom regista ganhos na abertura

As bolsas europeias arrancaram a última sessão da semana pintadas de vermelho, num dia em que os investidores tentam perceber se os dados da inflação norte-americana ontem divulgados vão levar a Fed a suavizar a sua posição monetária.



Depois de uma sessão em alta na quinta-feira, os comentários da presidente da Fed de São Francisco, Mary Daly, de que o banco central ainda tem trabalho a fazer para combater a pressão dos preços lançaram alguma cautela no mercado acionista.



O Stoxx 600, referência para a região, perde 0,51% para 461,87 pontos, com praticamente todos os setores a registar perdas. O setor dos recursos naturais é o que mais cede (-1,17%), seguido pelo do imobiliário (-1,02%) e do petróleo & gás (-0,93%). Apenas o setor das telecomunicações valoriza (0,28%).



Entre as principais movimentações, o UBS Group valoriza 4,56% para 20,29 francos suíços depois de ter divulgado que decidiu terminar o contrato com o governo helvético que atribuía ao Estado a cobertura de possíveis perdas que incorressem do resgate do Credit Suisse. A decisão dá sinais de que a situação financeira do banco, que em abril lançou o caos na banca, poderá ser menos problemática do que o inicialmente antecipado.



A ASML Holding é a cotada que mais contribui para a queda do índice na abertura, com uma descida de 1,70% para 613,60 euros.



Já a Telecom Italia valoriza 0,43% para 0,2776 euros, tendo chegado a escalar mais de 5% logo no arranque da negociação. A operadora de telecomunicações vê as ações subirem depois de o fundo norte-americano KKR & Co ter assinado um memorando de entendimento com Roma para incluir o governo italiano na sua oferta de 23 mil milhões de euros pela empresa.



Nas principais praças europeias, o alemão Dax 30 cede 0,39%, o francês CAC-40 desvaloriza 0,77%, o italiano FTSE Mib desliza 0,47%, o espanhol Ibex 35 cede 0,22%, o britânico FTSE 100 cai 0,66% e o AEX, em Amesterdão, recua 1,04%.