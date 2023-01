Europa abre no verde, com Stoxx 600 a subir mais de 1%. Euro cai 1% face ao dólar

07h59

Petróleo soma, enquanto gás recua

O petróleo segue a valorizar, numa altura em que os investidores avaliam os sinais vindos da China, maior importador mundial de crude.





O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, sobe 0,27% para os 80,48 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, avança 0,20% para os 86,08 dólares por barril.



Alguns indicadores de mobilidade na China aumentaram em algumas das maiores cidades do país, o que está a ser visto pelos investidores como um sinal de que o pico da onda de infeções poderá já ter passado.



No mercado do gás natural, os preços seguem a desvalorizar, pressionados por temperaturas mais elevadas do que o esperado para esta altura do ano, amenizando os receios de uma crise energética na Europa. As previsões meteorológicas apontam para uma temperatura acima do normal durante as próximas duas semanas em grande parte do bloco europeu.





O gás natural negociado a um mês em Amesterdão (TTF), referência para a Europa, cede 1,3% para os 76 euros por megawatt-hora. Isto depois de ontem os preços terem tocado os valore mais baixos desde a invasão da Ucrânia.