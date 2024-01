há 34 min. 07h52

Europa aponta para o vermelho. Bolsas japoneses brilham em dia de perdas na Ásia

As bolsas europeias apontam para mais um arranque em terreno negativo, numa altura em que o foco dos investidores está na leitura da inflação de dezembro nos Estados Unidos, que será conhecida na quinta-feira.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 cedem 0,3%.



Na Ásia, a sessão encerrou mista, com as bolsas japonesas a contrariarem a tendência negativa e a renovarem máximos de 30 anos. Isto numa altura em que, cerca de uma semana depois de ter sido atingido por um sismo de magnitude 7,6 na escala de Richter, o país voltou a sofrer um terramoto, embora de menor escala.



O Hang Seng, em Hong Kong, perdeu 0,86% e o Shanghai Composite desvalorizou 0,54%, enquanto na Coreia do Sul, o Kospi deslizou 0,75%. Já no Japão, o Nikkei ganhou 2,01% e o Topix somou 1,3%, impulsionados pela queda do iene e um alívio das "yields", estando ambos no valor mais alto desde há 30 anos.



"Dado o calmo calendário económico pela frente, o sentimento poderá permanecer em estado reservado, como todas as atenções na leitura da inflação norte-americana", afirmou Jun Rong Yeap, analista na IG Asia, em declarações à Bloomberg.



Os investidores esperam que os dados da inflação permitam tirar conclusões sobre quando irá começar a Reserva Federal (Fed) norte-americana a descer as taxas de juro.





Depois dos Estados Unidos, será também conhecida a inflação na China, assim como os dados do crédito no país, o que permitirá perceber o "estado de saúde" da segunda maior economia mundial.