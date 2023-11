há 25 min. 07h53

Europa aponta para o vermelho e Ásia perde após tom "hawkish" de Powell

As bolsas europeias apontam para um arranque com perdas, num dia em que os investidores digerem as palavras do presidente da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos, Jerome Powell.



O responsável pelo banco central alertou ontem, 9 de novembro, que a Fed pode inverter o caminho e voltar a apertar ainda mais a política monetária caso seja necessário.



O tom mais "hawkish" penalizou o apetite dos investidores pelo risco. Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 cedem 0,6%.



Os investidores conhecem hoje uma série de dados económicos na Europa, que poderão contribuir para o sentimento na região.



Na Ásia, a negociação terminou maioritariamente no vermelho. Só o Japão escapou às perdas, mas, ainda assim, rematou a sessão praticamente inalterado.



Na China, Hong Kong perdeu 1,48%, tendo sido dos índices que mais desvalorizou na região. Isto num dia em que a fabricante de semicondutores SMIC e o operador de casino Wynn Macau apresentaram contas abaixo do esperado. Já Xangai deslizou 0,47%.



No Japão, o Topix valorizou 0,07% e o Nikkei recuou 0,24%. Na Coreia do Sul, o Kospi desvalorizou 0,72%.