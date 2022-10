Época de resultados desilude e pinta Europa de vermelho. Gás na terceira semana de perdas

08h13

Mau desempenho de fundos e dólar atiram ouro para mínimos de 30 meses

O ouro desvaloriza 0,41% para 1.621,02 dólares por onça, depois de perder 1% esta semana e depois de cair para o patamar dos 1.614 dólares, como não era visto desde abril de 2020.

O metal amarelo tem sido penalizado pela subida do dólar – a qual torna o metal precioso mais caro para quem negoceia com outras moedas – e mais recentemente tem sido pressionado pelos ETF (exchange traded funds) correlacionados com o ouro.

As saídas dos fundos estão a acelerar, um mau sinal para o ouro, que tem sido afastado pelos investidores ocidentais devido às políticas monetárias restritivas. As participações em fundos encolheram esta quarta-feira 12,5 toneladas, dando continuidade à queda de seis meses.

Prata, paládio e platina seguem esta tendência negativa.