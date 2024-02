há 51 min. 07h50

Europa aponta para perdas antes de novos dados. Ásia fecha mista

As bolsas europeias apontam para um início de sessão em terreno negativo, num dia em que os investidores mostram maior cautela antes de novos dados na Zona Euro.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 cedem 0,3%.



O Banco Central Europeu (BCE) tem manifestado que é necessário não agir precipitadamente, defendendo que é preciso garantir que a inflação está, de forma sustentável, a caminhar para a meta dos 2%.



Fatores como os salários e o emprego também estão na mira do BCE e vão esta terça-feira centrar as atenções do mercado. O banco central divulga hoje indicadores sobre os salários negociados, sendo a expectativa que estes permitam tirar pistas sobre a evolução da política monetária na região da moeda única.



Na Ásia, a negociação encerrou mista, num dia em que novas medidas na China não foram suficientes para amenizar as preocupações quanto "ao estado de saúde" da segunda maior economia mundial.



Pela China, o Hang Seng, em Hong Kong, subiu 0,4% e o Shanghai Composite valorizou 0,42%, depois de o banco central ter anunciado uma redução de 0,25 pontos percentuais, de 4,2% para 3,95%, na taxa de juro para empréstimos a cinco anos ou mais, referência para o crédito à habitação. Trata-se do maior corte desde sempre, mas não foi suficiente para alimentar ganhos noutras praças asiáticas.



No Japão, o Topix e o Nikkei caíram 0,28%, enquanto na Coreia do Sul, o Kospi perdeu 0,84%.