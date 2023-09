Europa em maré vermelha. Telecomunicações escapam

07h36

Europa aponta para perdas. Ásia mista

Os principais índices europeus estão a apontar para uma abertura em terreno negativo, com os investidores a avaliarem de que forma a subida dos preços do petróleo a máximos do ano poderá impactar a inflação.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 descem 0,3%.



Na Ásia, a sessão foi mista, com a China e Hong Kong a pesarem, numa altura em que impera a cautela relativamente às medidas de estímulo do governo chinês para relançar a economia.



Ainda na China, as fabricantes de "chips" tiveram uma boa prestação, depois de ter noticiado pela Reuters que Pequim procura criar um fundo de 40 mil milhões de dólares para apoiar o crescimento da indústria de semicondutores.





Em sentido oposto, as bolsas japonesas continuam no melhor "rally" em 2023, mesmo depois de o governo ter avisado que o iene está a sofrer uma forte depreciação.



"A grande tendência dos investidores é para reduzirem a exposição às ações chinesas, por isso de cada vez que existir um anúncio por parte do governo de medidas para estimular o mercado, a reação vai ser vender", explicou à Bloomberg, Vey-Sern Ling, analista da Union Bancaire Privee.



"E esse vai ser o caso até começarmos a ver um impacto positivo das medidas, como melhores números macroeconómicos e melhores dados de vendas de casas", completou.



Pela China, Xangai avançou 0,03%, no Japão, o Topix e o Nikkei subiram. Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 0,6%. Em Hong Kong, o Hang Seng deslizou 0,04%.