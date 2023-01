Stoxx 600 prestes a fechar janeiro com bom desempenho. Ryanair cai mais de 2%

09h23

Ouro em queda após sexta semana de ganhos

O ouro desvaloriza 0,28% para 1.922,55 dólares a onça, depois de ter fechado uma sexta semana de ganhos. Platina segue esta tendência negativa, enquanto paládio e prata valorizam.





Esta é uma semana importante para os investidores do metal amarelo, já que os bancos centrais se irão pronunciar sobre a sua política monetária.





Nos últimos meses, a subida dos juros diretores por parte da Reserva Federal norte-americana foi um fator de pressão para o ouro, já que faz subir o dólar.





Com a valorização do dólar, as "commodities" denominadas na nota verde, como é o caso do ouro, tornam-se mais onerosas e por isso menos atrativas para os investidores que negoceiam com outras moedas.



Esta semana será ainda marcada pela reabertura dos mercados na China, o maior importador de ouro, após os festejos de Ano Novo, à medida que os investidores estão atentos à reabertura económica do país.