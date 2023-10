Euro cede face ao dólar entre BCE e inflação espanhola. Juros aliviam na Zona Euro

08h09

Crude cede mais de 1% sem Irão no "xadrez" entre Israel e o Hamas

O petróleo cede mais de 1%, tanto em Londres como em Nova Iorque, já que ainda não se observou uma retaliação militar com dimensão significativa por parte do Irão.





Assim, para já, os investidores não estão preocupados com uma possível redução da oferta de crude produzida na região.





O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – recua 1,4% para 84,34 dólares por barril.





O Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – cede 1,13% para 89,46 dólares por barril.





"O fim de semana demonstrou que o conflito ainda continua limitado a Israel e Gaza – e à luz deste facto – o petróleo parece sobrevalorizado", defende Vandana Hari, fundadora da Vanda Insights, citada pela Bloomberg.





O Irão é o principal apoiante do Hamas, que foi classificado como um grupo terrorista pelos EUA e pela União Europeia. Teerão também apoia o Hezbollah no sul do Líbano, o qual detém forças posicionadas ao longo da fronteira do norte de Israel, tendo assim a capacidade de abrir uma segunda frente no conflito.