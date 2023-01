há 54 min. 09h28

Stoxx 600 prestes a registar melhor janeiro desde 2015. Bank Millennium escala 4%

O vermelho foi a cor predominante que marcou o arranque da sessão na Europa, com os investidores à espera das decisões de política monetária da Fed, BCE e Banco de Inglaterra e atentos ao desenrolar da época de resultados das empresas.

O Stoxx 600 – que reúne as maiores 600 cotadas europeias – desliza 0,2% para 453,49 pontos. Ainda assim, o índice de referência europeu já ganhou 7% desde o arranque do ano, estando prestes a registar o melhor mês de janeiro desde 2015. Por sua vez, o Euro Stoxx 50 já cresceu 10%, estando a caminho de contabilizar o melhor arranque do ano de sempre.

Esta manhã, entre os 20 setores que compõe o Stoxx 600, imobiliário e serviços financeiros comandam as perdas, enquanto a banca lidera os ganhos, num dia agitado para o setor.

As ações do gigante suíço UBS caem 2,95%, apesar de os lucros trimestrais terem superado as expectativas. A instituição financeira anunciou ainda que vai acionar um programa de "buy back", ou seja de recompra, de cinco mil milhões de dólares em ações do banco.

Já o Swedbank valoriza 2,49%, depois de os lucros do quarto trimestre terem superado as expectativas. Por sua vez, na Polónia, o Bank Millennium sobe 3,48%, depois de ter chegado a escalar mais de 4%.



No quarto e último trimestre de 2022, o banco detido em 50,1% pelo BCP conseguiu resultados líquidos de 249 milhões de zlotis (54 milhões de euros), após vários trimestres negativos.

Entre as principais praças europeias, Madrid perde 0,14%, Paris e Frankfurt deslizam cada uma 0,29%. Londres cai 0,19% e Amesterdão derrapa 0,36%. Lisboa acompanha a tendência, ao recuar ligeiramente (-0,09%). Já Milão contraria a tendência e ganha 0,35%.