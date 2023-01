08h12

Dólar e China impulsionam petróleo. Gás oscila entre ganhos e perdas

O petróleo avança, impulsionado pela queda do dólar – a moeda que denomina esta matéria-prima nos principais mercados: Nova Iorque e Londres – e pelas boas notícias vindas do maior importador de ouro negro do mundo, a China.





O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – sobe 0,22% para 80,33 dólares por barril. Já o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – avança ligeiramente (0,07%) para 86,18 dólares por barril.





Os números de mortes causadas por covid-19 e de internamentos graves por este vírus na China já está 70% abaixo do pico de janeiro, segundo os dados apresentados esta quarta-feira por Pequim, o que deve ajudar na recuperação da procura chinesa por petróleo, à medida que a economia do país regressa à normalidade.





O crude beneficiou ainda da queda do índice do dólar – que compara a nota verde contra dez divisas rivais – para mínimos de nove meses esta quarta-feira, tornado as matérias-primas denominadas em dólares mais atrativas para quem negoceia com outras moedas.





No mercado do gás, a matéria-prima negociada em Amesterdão – referência para o mercado europeu – arrancou as negociações a oscilar entre ganhos e perdas, após três dias em queda.





Depois de subir até 2,4%, o gás de referência segue a cair 1,2% para 56 euros por megawatt-hora, numa altura em que o mercado está avaliar a reabertura chinesa que pode aumentar a competição da procura por gás.



Desde o início de janeiro, a matéria-prima negociada em Amesterdão já caiu 25%. As obras de manutenção num gasoduto na Noruega devem pressionar os preços do gás europeu esta quinta-feira.