há 22 min. 07h35

Europa aponta para vermelho no rescaldo do discurso de Xi. Ásia fecha em queda com exceção de Xangai

A Europa aponta para terreno negativo e a Ásia fechou mista, num dia que os mercados têm a oportunidade de reagir ao discurso de Xi Jinping.



Depois da sessão asiática é a vez de na Europa os investidores reagirem ao discurso do Presidente chinês, durante o arranque o congresso do Partido Comunista. O dia será ainda marcado pelo olhar atento do mercado aos novos desenvolvimentos sobre a política orçamental e fiscal de Downing Street.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 caem 0,3%.

Na Ásia, pela China a sessão encerrou mista: o tecnológico Hang Seng deslizou 0,3%, enquanto Xangai subiu 0,18%. Na Coreia do Sul o Topix desvalorizou 0,9%, enquanto pelo Japão, O Topix caiu 0,93% enquanto o "benchmark" do país, Nikkei, derrapou 1,21%.

Durante a abertura do congresso do Partido Comunista da China, Xi Jinping não alterou o seu discurso sobre a política "covid zero" nem sobre a condução da política relativamente ao setor imobiliário, o qual se encontra em franca queda.



Ainda assim, o Presidente chinês deu uma nota de esperança, afirmado que o poder global da China aumentou. O chefe de Estado alertou ainda para as "perigosas tempestades" que se podem avizinhar no futuro.

Os economistas consultados pela Bloomberg estimam que o país deva crescer apenas 3,3% este ano, o ritmo mais fraco em 40 anos.

Durante a sessão será ainda tempo de os investidores continuarem atentos aos novos desenvolvimentos sobre o "mini orçamento" de Liz Truss. Segundo um tweet de Steven Swinford, jornalista do The Times, a primeira-ministra britânica já assinou o adiamento no corte de impostos até 2024.