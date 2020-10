Europa cai com avanço da covid-19 e pressão das tecnológicas

há 48 min. 07h34

Futuros da Europa em queda com setor tecnológico a pressionar

Os futuros da Europa e dos Estados Unidos estão a negociar em queda, pressionados pelo avanço do coronavírus em ambas as geografias e pelo setor de tecnologia, depois de a Apple ter mostrado uma queda nas vendas de iPhones, principalmente no mercado chinês.



Ainda assim, tanto a Apple como a Amazon conseguiram reportar uma subida de lucros, mesmo em tempos de pandemia. No primeiro caso, os ganhos foram suportados pelos produtos para casa e "wearables" como o Apple Watch e acessórios.



Já a empresa de Jeff Bezos - que triplicou os lucros face ao período homólogo - advertiu que a pandemia poderá ter impacto nos resultados operacionais do último trimestre deste ano.



Por esta altura, os futuros do europeu Stoxx 50 caem 1,8% apontando para uma abertura de sessão no "vermelho". Do outro lado do oceano, os futuros do norte-americano S&P 500 perdem 2,3%.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática foi pautada por quedas. No Japão, o índice de referência perdeu 2%, enquanto que em Hong Kong, na China e na Coreia do Sul, as bolsas perderam entre 1,2% e 2,4%.



O sentimento nos mercados continua muito volátil, a poucos dias das eleições presidenciais nos Estados Unidos e numa altura em que a propagação do coronavírus continua a preocupar os investidores.