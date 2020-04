08:53

Bolsas regressam aos ganhos após fortes quedas

As bolsas europeias abriram em alta esta manhã, apagando parte das quedas violentas que sofreram na véspera, quando tinham interrompido uma série de cinco sessões em alta.





O Stoxx600 avança 1,15% para 326,72 pontos, com quase todos os setores a negociar em alta. Ontem o índice europeu tinha cedido mais de 3% e Wall Street sofreu a maior queda desde 1 de abril, com os resultados empresariais desfavoráveis e os dados económicos a pesarem no sentimento dos investidores. As fábricas norte-americanas tiveram em março o seu pior mês desde 1946, com a produção industrial no país a mergulhar 5,4%.



Hoje serão divulgados os números relativos aos novos pedidos de subsídio de desemprego na semana terminada a 11 de abril, estimando-se um aumento de 5,1 milhões – o que, a confirmar-se, elevará para perto de 22 milhões os pedidos feitos nas últimas quatro semanas nos EUA.





"Os números dos resultados trimestrais das empresas são uma chamada à realidade: o mercado antecipou números fracos para o primeiro e o segundo trimestres, mas isto é mais um lembrete de que as coisas não estão bem", disse Seema Shah, estratega chefe da Principal Global Investors, citada pela Dow Jones.





A reforçar a confiança dos investidores está a expectativa de mais alívios nas restrições em vários países devido à pandemia, que já infetou mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo, provocando mais de 134 mil vítimas mortais.





Na Alemanha as lojas não essenciais vão começar a abrir na próxima semanas e alguns alunos regressam às aulas a partir do início de maio. Nos Estados Unidos o presidente Donald Trump disse ontem à noite que os dados sugerem que o pico da pandemia no país já foi atingido e que esta quinta-feira deverão ser anunciados alívios nas restrições.





Em Lisboa o PSI-20 segue a tendência positiva das praças europeias, com o índice a subir 0,67% para 4.164,92 pontos.