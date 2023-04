Petróleo negoceia em alta com redução de stocks nos EUA. Ouro recua

07h26

Europa de mira no vermelho. Ásia negativa pela quarta sessão

Os principais índices europeus estão a apontar para uma abertura no vermelho, com os investidores a digerirem os resultados de empresas referentes ao primeiro trimestre, bem como renovados receios sobre o setor da banca.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 descem 0,6%. Entre as cotadas que já apresentaram resultados esta quarta-feira estão a Standard Chartered e a sueca SEB que registaram receitas acima do esperado.



No setor da banca, o First Republic Bank apresentou resultados esta terça-feira, que ficaram abaixo das expectativas do mercado. A fuga dos depósitos, que chegou aos 100 mil milhões de dólares nos primeiros três meses do ano, está a colocar renovadas questões sobre a saúde da banca norte-americana.



Ainda esta quarta-feira, os investidores devem estar atentos a um discurso de Luis de Guindos, vice-presidente do Banco Central Europeu, bem como dados da confiança do consumidor em França e na Alemanha.



Na Ásia, a negociação foi negativa pelo quarto dia consecutivo, com uma fraca leitura da confiança do consumidor dos Estados Unidos a reduzir o apetite.



No entanto, estatísticas na China mostram que a economia continuou a recuperação em abril, apesar de questões geopolíticas estarem a manter o otimismo em cheque.



Apesar dos bons resultados da Microsoft e Alphabet, após o fim da sessão de ontem nos Estados Unidos, as tecnológicas estiveram hoje entre as maiores quedas.



"O cenário macro está provavelmente a dominar a performance das ações, particularmente na China", começou por explicar o analista John Woods do Credit Suisse à Bloomberg, acrescentando que "estaria a olhar para os vários sinais técnicos que parecem indicar um ambiente de 'risk-off'".



Na China, Xangai recuou 0,3% e em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,6%. No Japão, o Topix perdeu 1,2% e o Nikkei desceu 1%. Na Coreia do Sul, o Kospi cedeu 0,13%.