Europa de novo no vermelho. Juros agravam-se na Zona Euro

09h11

Petróleo desce após corte da OPEP+. Gás no valor mais baixo em três meses

O petróleo está a desvalorizar, numa altura em que aumentam as preocupações com uma possível diminuição do consumo desta matéria-prima. Isto depois de, na semana passada, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+), ter anunciado um corte em dois milhões barris por dia na produção de crude.



Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, recua 0,26% para 97,67 dólares por barril.



Já o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, desliza 0,18% para 92,47 dólares por barril.



No mercado do gás, os futuros atingiram o valor mais baixo em mais de três meses, à medida que as importações de gás natural (GNL) aumentam e as elevadas temperaturas na Europa têm dado algum alívio ao mercado.



Os países do Velho Continente têm procurado outras fontes abastecimento de energia, nomeadamente gás e GNL, levando o armazenamento desta matéria-prima a atingir o valor mais alto desde 2016.



O gás negociado em Amesterdão (TTF), que serve de referência para o mercado europeu, perde 7,8% para 144 euros por megawatt-hora.