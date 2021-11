Telecom dão força ao Stoxx 600. Petróleo valoriza e ouro caminha para máximos de junho

07h45

Europa de olho nos indicadores económicos. Ásia estabilizou com encontro entre EUA e China

Os futuros da Europa apontam para um arranque de sessão "flat", num dia em que os investidores vão estar a analisar não só as contas de cotadas mas também indicadores macroeconómicos.

Na agenda desta terça-feira está a divulgação por parte do Eurostat do PIB da Zona Euro no terceiro trimestre, assim como os dados preliminares do desemprego. Ainda na Europa, são também conhecidos os números do desemprego no Reino Unido, bem como a inflação em França e Itália. Dos EUA virão também os dados das vendas a retalho e da produção industrial.

Os mercados estão a reagir ainda ao encontro entre as gigantes económicas China e EUA. O encontro entre Joe Biden e Xi Jinping terminou com promessas de maior diálogo e cooperação, ao fim de mais de três horas de conversa. Na Ásia, onde a negociação nas principais praças está encerrada nesta altura, a sessão foi mista. No Japão tanto o índice Topix como o Nikkei valorizaram 0,11%. Na China, a bolsa de Xangai caiu 0,33% e em Hong Kong o índice Hang Seng fechou com ganhos de 1,15%.