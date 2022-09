Wall Street e Europa reagem à Fed e mergulham no vermelho. Petróleo sobe.

10h39

Europa de encarnado. Tecnologia tomba mais de 2%

As principais praças europeias estão mergulhadas no vermelho esta quinta-feira. Os investidores estão assim a digerir a decisão de política monetária tomada pela Fed, de subir os juros de referência em 75 pontos base.



Esta quinta-feira foi a vez do Banco da Noruega e Banco da Suíça subiram as taxas de juro. O banco sediado em Berna e Zurique realizou um aumento em 75 pontos base, ao passo que no supervisor sediado em Oslo esse valor de 50 pontos base.



O índice de referência do Velho Continente, Stoxx 600, perde 1,24% para 402 pontos, com apenas o setor alimentar em terreno positivo, mas ainda assim perto da linha de água.



A registar as maiores perdas está o setor das viagens, seguido pela tecnologia e serviços financeiros, que tombam mais de 2%.



Na quinta-feira, Isabel Schnabel, membro executivo do conselho do Banco Central Europeu indicou que a autoridade monetária deveria continuar a subir as taxas de juro diretoras, mesmo que Zona Euro entre numa recessão.





Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax perde 1,18%, o francês CAC-40 desvaloriza 1,15%, o italiano FTSEMIB cai 1,06%, o britânico FTSE 100 cede 0,91% e o espanhol IBEX 35 recua 0,98%. Em Amesterdão, o AEX regista um decréscimo de 1,19%.