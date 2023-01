Praças europeias no verde. Juros da Zona Euro em rota de agravamento

07h58

"Rally" na Ásia coloca índices perto de "bull market". Europa aponta para ganhos

As principais praças europeias estão a apontar para um início de semana em terreno positivo, motivado pela reabertura comercial da China, bem como pela expectativa de subidas mais lentas das taxas de juro por parte de bancos centrais de todo o mundo.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,7%.



Na Ásia, a negociação foi positiva, com o índice agregador das praças da região, o MSCI Asia Pacific, a subir perto de 2% e a caminho de entrar num "bull market", numa altura em que o sentimento positivo na China e um dólar a desvalorizar têm atraído os investidores para a região.



As ações chinesas, que têm o segundo maior peso na região depois do Japão, têm estado em rota de recuperação depois de um 2022 negativo devido à manutenção da política de covid zero. A Alibaba liderou os ganhos no setor tecnológico, depois de comentários de Guo Shuqing, secretário do partido no Banco Popular da China, que afirmou que a repressão reguladora nestas empresas está a chegar ao fim.



"O rally tem sido 'fast and furious', por isso é natural esperar alguma retirada de lucro", explicou Charu Chanana, do Saxo Capital Markets, à Bloomberg.



"Ainda há alguns riscos que convém acautelar, como um Banco do Japão mais agressivo e os resultados das empresas. Mas posto isto, há espaço para os mercados asiáticos ultrapassarem o seus pares globais em 2023", completou.



Na China, Xangai subiu 0,58%, enquanto o Hang Seng, em Hong Kong, avançou 1,77%. Na Coreia do Sul o Kospi pulou 2,63%. No Japão, os mercados estão hoje encerrados devido a feriado.