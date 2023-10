há 35 min. 07h32

Europa de olhos no vermelho. Ásia positiva

Os principais índices europeus estão a apontar para uma abertura no vermelho, com os investidores focados nos dados do desemprego na Zona Euro, que serão conhecidos esta segunda-feira.



A subida das "yields" das obrigações soberanas continua a colocar pressão no mercado acionista.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 recuam 0,2%.



Na Ásia, a sessão fez-se de verde, com o sentimento dos investidores a ser sustentado por um acordo temporário de um orçamento federal nos Estados Unidos, que deverá impedir que os EUA fiquem sem dinheiro para fazer face às suas despesas.



Na China e na Coreia do Sul os mercados estiveram encerrados devido a um feriado.



Os índices japoneses registaram os maiores ganhos na região, depois de uma vertente de um inquérito ao sentimento do consumidor ter atingido máximos de 32 anos.



O mercado vira-se agora para um discurso de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal, esta segunda-feira, bem como dados sobre a produção industrial e números do emprego nos EUA. Os dados sobre a economia norte-americana são particularmente relevantes para a Ásia, uma vez que existe um grande volume de exportações para a região.



No Japão, o Topix subiu 1,2%, ao passo que o Nikkei avançou 1,4%.