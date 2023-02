há 6 min. 09h24

China leva petróleo a valorizar. Gás recua com retorno de temperaturas mais elevadas

O petróleo está a valorizar pela segunda sessão consecutiva, sustentado por um otimismo proveniente da China, que deverá continuar a aumentar a procura de crude.



Ao mesmo tempo, preocupações relativas a interrupções no fornecimento de petróleo depois do encerramento de um terminal de exportações na Turquia também estão a influenciar a negociação.



O contrato de março do West Texas Intermediate (WTI) – referência para as importações norte-americanas – sobe 2,17% para 75,72 dólares por barril. Já o contrato de abril do Brent do Mar do Norte – negociado em Londres – ganha 1,95% para 82,57 dólares por barril.



Os investidores estão também a avaliar o aumento de preços pela produtora saudita, Saudi Aramco, que anunciou que ia subir o custo do crude para o mercado asiático, na expectativa de uma procura robusta por parte da China.



No mercado do gás, os futuros estão a desvalorizar, com o armazenamento em alta e com um período de maior arrefecimento da temperatura a ficar para trás. A descida das temperaturas tem levado ao aumento do consumo, mas com uma subida prevista para as próximas duas semanas, os preços estão a estabilizar.



Os futuros do gás negociado em Amesterdão (TTF) recuam 2% para 56,95 euros por megawatt-hora.