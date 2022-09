Europa no verde, mas saldo trimestral é negativo. Juros aliviam.

08h54

Petróleo a caminho da primeira queda trimestral em mais de dois anos. Gás desvaloriza

O petróleo está a negociar misto e está a caminho da primeira queda trimestral em mais de dois anos.





A pesar na negociação estão comentários de alguns responsáveis da Fed, que reforçaram a ideia de novas subidas das taxas de juro diretoras, o que faz recear uma redução do crescimento e a entrada numa recessão.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em novembro, sobe 0,05% para 81,27 dólares por barril.



Já o contrato de novembro do Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, cede 0,03% para 88,46 dólares.



"O mau trimestre do petróleo é uma reflexão de um mercado de crude que está a perder o seu efeito de aperto, à medida que surgem riscos de uma recessão global" explica Ed Moya, analista da Oanda, à Bloomberg.



"Os 'traders' esperam ação drástica da OPEP+", explica ainda. Isto, numa altura em que se perspetiva um cenário de corte na produção por parte dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (o chamado grupo OPEP+), na reunião da próxima quarta-feira.



No mercado do gás, os futuros estão a negociar em baixa, no dia em que os ministros da Energia da União Europeia se reúnem pela segunda vez num mês em Bruxelas para debater a atual crise no setor.



Os ministros vão estar focados em medidas para reduzir a procura por eletricidade, bem como impostos sobre os lucros extraordinários nas empresas de produção de combustíveis fosseis. De acordo com a Bloomberg, um tecto no preço do gás pode ser discutido, mas é pouco provável que haja uma decisão.



O gás negociado em Amesterdão (TTF), que serve de referência para o mercado europeu, desce 0,9% para 202 euros por megawatt-hora.