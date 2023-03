Europa no vermelho com menos apetite pelo risco. Juros agravam-se

há 31 min. 10h10

Europa perde pelo terceiro dia com apetite pelo risco a diminuir

Os principais índices europeus estão a negociar no vermelho pelo terceiro dia consecutivo, com os investidores a colocarem de lado os ativos de risco, numa altura em que a inflação não dá sinais de abrandamento e ganha força a possibilidade de o Banco Central Europeu continuar a subir as taxas de juro.



O índice de referência do Velho Continente, Stoxx 600, recua 0,24% para 456,59 pontos, com o setor da banca e tecnologia a registarem as maiores perdas, acima de 1%.



As praças europeias têm sido penalizadas nas últimas semanas pela situação macroeconómica dos países da região, principalmente após a inflação ter voltado a subir em vários países da Zona Euro.



Em termos de resultados, as empresas estão a demonstrar bons números, a cerca de 70% da época, de acordo com estrategas do Morgan Stanley, sendo que há cada vez mais empresas a baterem expectativas para as vendas e ganhos por ação.