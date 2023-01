Europa no verde à espera da inflação nos EUA. Juros da Zona Euro aliviam

09h30

Petróleo desce com stocks altos nos EUA. Gás valoriza com previsão de temperaturas mais baixas

O petróleo está a desvalorizar, depois de um relatório ter mostrado que os níveis de stock de crude nos Estados Unidos estão elevados. As reservas do "ouro negro" em território norte-americano aumentaram cerca de 14,9 milhões de barris na última semana, revelou o Instituto Americano do Petróleo (API, na sigla em inglês). Caso seja confirmado pela Administração de Informação Energética trata-se do maior aumento desde fevereiro de 2021.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, desce 0,28% para os 74,91 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, recua 0,12% para os 80 dólares por barril.



Ainda assim, "o impacto da leitura da API vai provavelmente ser transitório", afirmou Vandana Hari, analista da Vanda Insights à Bloomberg, acrescentando que rapidamente o mercado voltará a virar as atenções para as perspetivas económicas e para a Fed.



No mercado do gás, os futuros estão a valorizar com perspetivas de que as temperaturas na Europa voltem a arrefecer na próxima semana, colocando um fim a um período de temperaturas mais quentes que tem reduzido a procura por esta matéria-prima.



Os contratos do gás natural negociado a um mês em Amesterdão, TTF, sobem 1,6% para 71,2 euros por megawatt-hora.