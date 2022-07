Europa arranca segunda metade do ano negativa. Petróleo continua a recuar

07h58

Ásia a vermelho em linha com EUA. Europa aponta para semana de encarnado

Depois de ter encerrado o pior semestre desde 2008, a Europa deve arrancar a negociação desta sexta-feira em terreno negativo, com a tendência de perdas a alastrar-se no arranque da segunda metade do ano.



Na Ásia, os principais índices do continente estiveram a negociar no vermelho e registaram o terceiro dia consecutivo de perdas.





As praças asiáticas foram influenciadas pelos dados do consumo de maio nos Estados Unidos, que registaram um declínio pela primeira vez este ano. Os investidores estão ainda atentos à visita do presidente chinês, Xi Jinping, a Hong Kong, um ano depois de ter imposta uma lei de segurança nacional na região.





Na China, o Shanghai Composite caiu 0,2% e o Hang Seng esteve encerrado para feriado. No Japão, o Topix perdeu 1,3% e o Nikkei cedeu 1,6%. Por fim, na Coreia do Sul, o Kospi registou um decréscimo de 1%.





Os futuros sobre o Stoxx 600, índice de referência para a Europa ocidental, cedem 0,8%.





Nos principais movimentos de mercado, as empresas ligadas ao turismo e companhias aéreas da China estiveram em queda, depois de terem anunciado gastos extraordinários em combustíveis. Já as fábricas de chips da região, nomeadamente a TSMC e a Samsung, estenderam as perdas, numa altura em que a Micron Technology, a maior fábrica de chips de memória nos Estados Unidos encerrou as negociações em Wall Street a desvalorizar, na sequência de uma previsão financeira em baixa, à medida que os consumidores reduzem as despesas com computadores e telemóveis.





"Geralmente, dados do consumo mais baixos nos Estados Unidos vão levar a uma queda na procura global. Vão afetar mercados dominados por exportações, em particular a Coreia do Sul", explica Cui Xuehua, analista da Meritz Securities à Bloomberg.





"Os investidores estão também à procura de pistas para saber se vão existir políticas que beneficiem Hong Kong, como a reabertura das fronteiras e o aumento do comércio", adianta a analista sobre a visita do presidente chinês esta sexta-feira.