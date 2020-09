Europa em alta após aprovação de projeto de financiamento nos EUA. Juros das obrigações em queda

07h36

Futuros da Europa em alta após sessão asiática positiva

Os futuros europeus estão a negociar em alta nesta quarta-feira, com o Euro Stoxx 50 a subir 0,7%, apontando para o segundo início de sessão consecutivo nas ações do continente.



A mesma tendência é registada, para já, nos futuros do norte-americano S&P 500 (+0,3%). Já os futuros do tecnológico Nasdaq Composite seguem em queda depois de o "battery day" da Tesla ter desapontado os investidores, com Elon Musk a alertar que os avanços tecnológicos anunciados poderiam demorar mais do que o esperado e a não dar grandes novidades para o segmento das baterias.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática fez-se com um tom ligeiramente positivo, num dia em que a bolsa do Japão voltou à negociação após feriado.



Ontem, o discurso de Jerome Powell no Congresso dos Estados Unidos centrou as atenções. O líder da Reserva Federal apelou a uma união entre Republicanos e Democratas para a obtenção de um novo apoio orçamental capaz de ajudar diretamente as pequenas e médias empresas.



As ações em todo o mundo estão a preparar-se para a sua primeira queda mensal desde março, o mês marcado pelo início da pandemia na Europa.



Os investidores continuam a aguardar por mais apoios por parte de Washington, enquanto o número de novos casos com covid-19 continua a aumentar um pouco por todo o mundo, levantando novamente a hipótese de um confinamento.