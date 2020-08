Europa em alta impulsionada por sessão asiática

Os preços do petróleo seguem a negociar de forma estável, depois de as tempestades tropicais na costa do Golfo, nos Estados Unidos, terem paralisado cerca de 60% da produção de petróleo, durante a madrugada.



Por esta altura, o Brent - negociado em Londres e que serve de referência para Portugal - avança 0,2% para os 44,42 dólares e o norte-amricano WTI (West Texas Intermediate) ganha 0,1% para os 42,37 dólares por barril.



Depois de três semanas consecutivas a valorizar, mesmo com as quedas superiores a 1% na passada sexta-feira, hoje os preços mantém-se estáveis, ainda que com uma tendência positiva. As duas tempestades tropicais no domingo, Marco e Laura, surgiram de diferentes direções e causaram estragos na ordem dos milhares de milhões de dólares na costa norte-americana.





The latest forecast from @NHC_Atlantic depicts 2 hurricanes in the Gulf of Mexico at the same time on Tuesday. There are only a few times in recorded history where two tropical cyclones have shared the Gulf of Mexico. Flash(wayyy)back to 1933 to find a similar example. pic.twitter.com/njIn4Vhsyn