Europa recupera ligeiramente mas arrisca pior desempenho mensal desde o início da pandemia

08h00

Petróleo recupera da pior queda diária do ano

O petróleo segue a recuperar depois de, durante esta segunda-feira, ter sofrido a maior queda na cotação desde o início do ano, devido ao "desmaio" das bolsas mundiais.





O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em março, segue a subir 0,65% para 83,85 dólares por barril.

Já o contrato de março do Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, avança 0,81%, para 86,97 dólares. Recorde-se que na semana passada o barril foi negociado em máximos de outubro de 2014 – tendo chegado a superar os 89 dólares.



Ontem, os preços do "ouro negro" registaram a pior queda diária desde o início do ano, penalizados sobretudo pela valorização do dólar – que torna a matéria-prima menos atrativa para quem negoceia com outras moedas.

Também a perspetiva de uma subida dos juros diretores da Fed para breve contribuiu para o movimento negativo deste arranque de semana.

Ainda assim, o panorama geral aponta para uma subida dos preços este ano. As cotações têm sido sustentadas pela menor capacidade disponível (com os principais produtores a não conseguirem aumentar a extração na medida desejada, os stocks mundiais têm estado a diminuir) e pelos elevados riscos geopolíticos.

O Barclays reviu em alta de 5 dólares a sua previsão para os preços este ano, apontando para uma média de 85 dólares no caso do Brent e para 82 dólares no caso do WTI.

Na semana passada, ambos os crudes subiram pela quinta semana consecutiva. No acumulado do ano, sobem mais de de 10%.