Europa sem rumo à espera de BCE e EUA. Petróleo cai com acordo Irão-UE à vista

há 6 min. 10h50

Bolsas europeias ainda indefinidas à espera do BCE e PIB dos EUA

As bolsas europeias estão a negociar ainda sem uma tendência definida, com os investidores à espera da reunião de mais logo do Banco Central Europeu (BCE) e dos dados sobre a evolução da economia nos EUA.



O Stoxx 600 - índice que agrupa as 600 maiores empresas da Europa - está a ganhar 0,06% para os 474,31 pontos.



O BCE tem encontro marcado para hoje e deverá manter a política monetária inalterada até à próxima reunião de dezembro, conforme foi anunciado pela presidente, Christine Lagarde, no encontro de setembro.



Mas desde essa última reunião, que a inflação continuou a escalar, fixando-se nos 3,4% em setembro, bem acima da meta de 2% estipulada pela autoridade bancária. Em resultado desta escalada, os juros da Alemanha a dez anos aumentaram 25 pontos-base no mesmo período.





A economia dos Estados Unidos deverá ter desacelerado no terceiro trimestre do ano. As estimativas dos economistas apontam para um crecimento de 3% entre julho e setembro, abaixo dos 6,7% reportados nos três meses anteriores.