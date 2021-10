Europa em leve alta com resultados de empresas a ofuscarem medo da inflação. Petróleo mantém subida

há 27 min. 07h39

Petróleo alimenta "rally" com OPEP+ e Rússia a falharem aumento de oferta

Os preços do petróleo continuam o "rally" renovando novamente máximos de vários anos nos EUA e também na Europa. A OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) continua a injetar menos petróleo do que o desejado no mercado e a Rússia tem optado por não exportar mais gás natural para o resto da Europa, para já.



O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, está a valorizar 0,5% para os 84,71 dólares por barril e o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) avança 0,6% para os 82,91 dólares por barril. O primeiro continua em máximos de 2018, ao passo que o segundo segue em níveis recorde tocados pela última vez em 2014.



A estatal Gazprom, a maior exportadora de gás natural do mundo, tem reduzido as exportações para os principais mercados à volta do globo para mínimos de, pelo menos, 2014, uma vez que a procura doméstica tem absorvido a maior parte da produção. Vladimir Putin, líder moscovita, disse que iria aumentar a oferta para o resto da Europa, mas para já, tem falhado na sua promessa.