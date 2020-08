Vacina anti-covid impulsiona bolsas e petróleo negoceia perto de máximo de cinco meses

09h00

Europa ganha com otimismo em torno da vacina anti-covid

As principais praças europeias estão a valorizar na sessão desta quarta-feira, apesar de uma abertura em falso.



Agora, o Stoxx 600 - que agrupa as 600 maiores cotadas da região - está a valorizar 0,18% para os 371,43 pontos, com os setores das telecomunicações e da banca a destacarem-se com subidas de cerca de 2%.



Destaque hoje para os dados preliminares da economia do Reino Unido, que mostraram uma contração maior do que qualquer outro país na Europa no segundo trimestre, com o PIB (produto interno bruto) a cair 20,4% em cadeia no período em análise, naquela que é a maior queda da história numa das maiores economias do "velho continente".



A pesar no sentimento das bolsas estão os comentários do senador Mitch McConnell, que disse que as negociações entre Democratas e Republicanos estavam num impasse. Apesar das expectativas de que o entendimento estaria selado na semana anterior, as conversações prolongaram-se mais do que o previsto e parece ainda não haver "fumo branco".



Esta semana o foco está também na nova ronda de negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, que terão lugar a partir do próximo dia 15 de agosto.



Ainda assim, as boas notícias sobre os desenvolvimentos da vacina estão a apoiar o sentimento das bolsas, depois de a Rússia ter dito que registou a primeira vacina contra o coronavírus no mundo.