Depois da euforia, Europa faz pausa nos ganhos. Petróleo e juros de Portugal sobem

07h25

Futuros da Europa apontam para abertura em queda, após "rally"

Os futuros das ações europeias estão a negociar em queda na pré-abertura de sessão desta quinta-feira, com os investidores a fazerem uma pausa no risco, depois da euforia vivida nos primeiros três dias desta semana.



Por esta altura, a menos de uma hora de os mercados abrirem na Europa, os futuros do Stoxx 500 - que reúne as 50 maiores empresas do continente - caem 0,8%. Também os futuros do norte-americanos S&P 500 desvalorizam 0,5%, depois de o índice ter chegado a atingir máximos históricos durante esta semana.



Depois de todo o entusiasmo demonstrado no início desta semana, à boleia da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais norte-americanas e das novidades otimistas quanto à vacina anti-coronavírus, os investidores aproveitam a sessão de hoje para respirar.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática pintou-se de vermelho, numa altura em que os índices do continente acumulam um ganho de cerca de 6 biliões de dólares só no mês de novembro. Em Hong Kong (-0,4%), na China (-0,2%) e no Japão (-0,2%) o sentimento foi ligeiramente negativo.