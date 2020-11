Europa perde entusiasmo com eleições dos EUA ainda por decidir

08h55

Europa regressa a terreno negativo com eleições dos EUA a causarem nervosismo

As praças europeias aproveitaram a sessão desta sexta-feira para respirar, numa altura em que as eleições dos Estados Unidos continuam por definir, e o volume de notícias escasseia à espera que a contagem termine nos estados em falta.



Por agora, o Stoxx 600 - índice que reúne as 600 maiores cotadas da região - cai 0,12% para os 366,69 pontos, com o setor da tecnologia a liderar as quedas (-0,70%), corrigindo dos fortes ganhos dos últimos dias.



Numa altura em que este índice de referência se prepara para conseguir a sua melhor semana desde abril, os setores ciclicos - automóvel e farmacêutico - preparam-se para ter um melhor desempenho do que os setores mais defensivos - telecomunicação e bens alimentares.



Com Joe Biden a levar vantagem no agregado das eleições, o otimismo em torno de uma vitória do candidato Democrata reforçou-se depois de ter tomado a liderança no Estado do Nevada, que poderá ser decisivo para a sua eleição.



Mas o pára-arranca deste estado das eleições está a levar os investidores a perderem o entusiasmo.



Em termos de bancos centrais, ontem o Banco de Inglaterra manteve as taxas inalteradas em mínimos nos 0,1%, mas injetou ainda mais dinheiro à sua bazuca de compra de ativos que agora vale mais de 900 mil milhões de euros. Já nos Estados Unidos, a Fed optou por manter tudo inalterado.