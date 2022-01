Praças europeias no vermelho com setor da tecnologia a liderar quedas. Ouro, petróleo e euro a recuar

07h35

Futuros da Europa apontam para queda expressiva no arranque de sessão

Os futuros das praças europeias antecipam nesta altura uma abertura de sessão em tons de vermelho, com quedas expressivas. Os futuros do Stoxx 50, por exemplo, estão a registar uma queda de 1,6%.

Assim, as bolsas do velho continente deverão seguir a tendência de queda registada no fim da sessão em Wall Street, onde o Dow Jones registou a primeira queda em 2022, depois de terem sido conhecidas as atas da Fed. O banco central liderado por Jerome Powell prevê subir juros mais cedo e a um ritmo mais acelerado, de acordo com estas atas relativas à reunião de dezembro. As ações do setor tecnológico estiveram em destaque, num dia em que o índice tecnológico Nasdaq registou a maior queda em quase um ano, ao depreciar 3,34%.

A Ásia também seguiu a tendência de Wall Street, com as principais praças asiáticas a fecharem no vermelho. No Japão, por exemplo, tanto o índice Nikkei como o Topix registaram quedas acima de 2% (2,88% e 2,07%, respetivamente). Em Hong Kong, o Hang Seng fechou a valorizar 0,34%, depois de na sessão de quarta-feira as quedas das tecnológicas pesarem na negociação.